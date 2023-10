AC Milan : Olivier Giroud a tenté de ramener Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Olivier Giroud est décidément sur tous les terrains. Après avoir cumulé les buts sous les couleurs de l’AC Milan, puis enfilé les gants de gardien le week-end passé face au Genoa, on apprend désormais que l’international français a tenté de se muer en directeur sportif cet été. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Pavard révèle que son coéquipier en sélection a tenté de le faire venir chez les Rossoneri cet été.

«Si Olivier (Giroud) a tenté de me recruter à Milan ? Alors ça oui, sourit le nouveau défenseur de l’Inter Milan. Plus que Milan encore, Olivier m’a parlé de l’Italie et de la Serie A, des supporters et de l’ambiance dans les stades. Un point sensible : j’aime la ferveur des supporters. A l’Inter j’ai trouvé exactement ce que je voulais. je cherchais.»