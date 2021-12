Les pistes XXL de l'Ajax Amsterdam pour le mercato d'hiver

La suite après cette publicité

Six victoires en six matches, le parcours de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions a été impressionnant. D'une force de frappe prodigieuse, l'équipe d'Erik ten Hag dispose de sa meilleure version depuis l'exercice 2018/2019 où les Lanciers avaient atteint les demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles en plus de décrocher un doublé national. Seule petite note grise, un retard d'un point sur le PSV Eindhoven de Roger Schmidt dans une course au titre qui s'annonce haletante. Devant batailler fort en seconde partie de saison en championnat, les Godenzonen visent aussi une nouvelle épopée en C1. Dans cette optique, le directeur sportif Marc Overmars s'active sur le mercato pour trouver des renforts surtout que la Coupe d'Afrique des Nations, qui se disputera du 9 janvier au 6 février 2022, va faire mal.

Dans l'effectif d'Erik ten Hag, André Onana (Cameroun), Sébastien Haller (Côte d'Ivoire) et Mohammed Kudus (Ghana) ont été sélectionnés pour la compétition même si le club s'oppose à la convocation de ce dernier. L'ancien de Midtjylland a connu beaucoup de blessures depuis un an et demi et l'Ajax Amsterdam estime que participer à la CAN sera délicat. En attendant de savoir s'il fera la compétition ou non, il va falloir se renforcer en conséquence. Cela tombe bien puisqu'une première recrue est en chemin. Parti libre du club l'été dernier, Brian Brobbey (19 ans) a eu du mal avec le RB Leipzig (0 but et 3 offrandes en 14 matches). Un accord pour un prêt sec aurait été trouvé et il ne manque plus que l'officialisation.

Les retours de Sergiño Dest et Christian Eriksen ?

Outre ce premier joli coup, plusieurs pistes sont sorties dernièrement. Au poste de latéral droit, Noussair Mazraoui sera en fin de contrat à l'issue de la saison et un départ libre se précise. Intéressé, le FC Barcelone serait prêt selon AS à faire un échange avec Sergiño Dest (21 ans) afin de se renforcer tout en récupérant des liquidités. Un retour dans le club où il s'est révélé qui pourrait d'ailleurs relancer l'international américain (15 sélections, 2 buts). Dans les buts, André Onana, qui va partir à la CAN et qui sera libre en fin de saison, doit être remplacé. Remko Pasveer a prouvé en première partie de saison qu'il pouvait tenir le poste. Néanmoins, il ne représente que le court terme du haut de ses 38 ans. Ainsi, la piste menant à Dean Henderson (24 ans, Manchester United) pourrait prendre du poids. Le portier anglais est placé sur la liste des transferts par les Red Devils.

Ancien de la maison pour avoir joué à l'Ajax Amsterdam entre 2009 et 2013, Christian Eriksen (29 ans) a été lié aux Godenzonen. Libéré par l'Inter Milan et pouvant évoluer en Eredivisie avec un pacemaker, il a été associé aux Lanciers et à son club formateur d'Odense au Danemark. Reste désormais à savoir sa volonté et celle des dirigeants ajacides souvent prompts à relancer leurs anciennes pépites (Davy Klaassen, Daley Blind, Klaas-Jan Huntelaar ...). Jeune pépite de la Juventus, le Belge Koni Di Winter (19 ans) est aussi surveillé pour renforcer la défense. Enfin, le nom de Steven Bergwijn (24 ans) revient souvent également. De retour de blessure, l'ailier de Tottenham joue peu (13 matches, 1 but et 2 offrandes) et pourrait être intéressé par un prêt au pays afin de se relancer. L'Ajax Amsterdam a placé ses pions pour le mercato et entend se renforcer en conséquence.