Liga : Gérone corrige Getafe

Après un match nul encourageant face à la Real Sociedad la semaine passée (1-1), Gérone recevait Getafe à domicile, ce dimanche. Face à une équipe madrilène qui avait accroché un très bon point sur sa pelouse face au FC Barcelone (1-1) au terme d’une partie disputée et marquée par des expulsions d’un côté comme de l’autre, le club catalan n’a pas fait dans la demi-mesure.

La suite après cette publicité

Très vite, Gérone a pris le jeu à son compte en confisquant le ballon. Sur l’une des premières offensives de la partie, les Blanquivermells ont trouvé la faille grâce à Yangel Herrera (1-0, 12e). Au retour des vestiaires, Getafe s’est exposé pour tenter de revenir au score et s’est fait à nouveau surprendre par Christian Stuani (2-0, 56e). Auteur de neuf réalisations lors de l’exercice précédent, l’attaquant uruguayen a parfaitement lancé sa saison en s’offrant un doublé dix minutes plus tard (3-0, 65e). Avec ce succès, Gérone compte 4 points et grimpe provisoirement au troisième rang. De son côté, le club de la banlieue madrilène accuse le coup et stagne à la seizième position.