Ligue des Champions : le Bayern Munich se fait peur contre le Celtic Glasgow, l’AC Milan piégé par Feyenoord

Ce mercredi, les matches aller des barrages de la Ligue des Champions se sont poursuivis. Après la victoire du FC Bruges contre l’Atalanta (2-1) en début de soirée et ce match entre Monaco et Benfica qui s’est terminé par un succès 1-0 des Portugais, on avait le droit aussi à un joli duel entre le Celtic Glasgow et le Bayern Munich. A domicile, les Écossais optaient pour un 4-3-3 avec l’ancien Niçois Kasper Schmeichel dans les buts alors que Nicolas Kühn et Daizen Maeda épaulaient Adam Idah en attaque. De son côté, le Bayern Munich pouvait compter sur la présence des Français Dayot Upamecano et Michael Olise dans son onze. Et il ne fallait pas arriver en retard puisque dès les premières secondes, Nicolas Kühn allait vite ouvrir le score d’une belle frappe enroulée devant la surface, mais la position d’Adam Idah faisait action de jeu et il était signalé hors-jeu (1re). Une alerte d’entrée pour le Bayern Munich qui allait ensuite mettre le pied sur le ballon et imposer son jeu. En jambes, Michael Olise faisait la différence sur la droite de la surface, mais sa frappe qui suivait était repoussée par Kasper Schmeichel (13e). Derrière, les initiatives se multipliaient pour le Bayern Munich, mais cela manquait de justesse au moment de se frayer un espace dans la surface adverse.

La suite après cette publicité

Servi sur la gauche de la surface écossaise par Leon Goretzka, Leroy Sané manquait sa reprise et Kasper Schmeichel se saisissait du ballon (31e). Le portier danois allait ensuite repousser une tête d’Hary Kane (32e). Sur un corner botté par Michael Olise sur la droite, Harry Kane surgissait seul au second poteau, mais sa tête terminait dans le petit filet gauche (43e). Et finalement, les efforts allemands allaient payer. Dayot Upamecano lançait d’une sublime ouverture Michael Olise sur la droite. Ce dernier allait humilier Greg Taylor avant d’envoyer une praline dans la lucarne droite du Celtic (1-0, 45e). En seconde période, les Allemands allaient enfoncer le clou juste après. Sur un corner frappé côté gauche par Joshua Kimmich, Harry Kane était totalement seul au second poteau pour conclure d’une volée (2-0, 49e). Calmé par ce but, le Celtic Glasgow baissait le pied, mais passait proche d’obtenir un penalty pour une semelle de Dayot Upamecano sur Arne Engels (54e), mais l’arbitre ne se déjugeait pas après visionnage de l’arbitrage vidéo. En fin de match, le Celtic Glasgow a pourtant su réduire l’écart puisque Daizen Maeda profitait d’une déviation de Yang Hyun-Jun pour marquer (2-1, 79e). Dès lors, le Bayern Munich allait se faire peur et se mettait à reculer dangereusement. Dans le temps additionnel, Alistair Johnston allait frapper sur la droite de la surface, mais son tir puissant était repoussé en corner par Manuel Neuer (90e +1). Le Rekordmeister a néanmoins réussi à résister et s’impose 2-1 dans la douleur en Écosse.

L’AC Milan et Mike Maignan ont craqué

Du côté des Pays-Bas, on avait aussi le droit à un joli duel entre le Feyenoord et l’AC Milan. Les Néerlandais se présentaient dans un 4-3-3 avec un trio Aniss Hadj Moussa, Ayase Ueda et Igor Paixao devant. Pour les Milanais, on retrouvait trois Français avec Mike Maignan, Theo Hernandez et Youssouf Fofana. Les recrues Kyle Walker, Joao Félix et l’ancien de Feyenoord Santiago Giménez débutaient également. Et ce match débutait fort avec Igor Paixao qui percutait sur la gauche et frappait vers la gauche du but. Une frappe anodine sauf pour Mike Maignan coupable d’une faute de main qui voyait le Brésilien marquer (1-0, 3e). Mené, l’AC Milan allait prendre le jeu à son compte pour revenir, mais manquait de justesse dans les dernières transmissions. Peu après la demi-heure de jeu, Joao Félix allait armer une sublime frappe vers la gauche du but, mais Timon Wellenreuther était impeccable (31e).

La suite après cette publicité

Plus tranchant dans ses initiatives, le Feyenoord allait de nouveau mettre les Milanais dans les cordes avec une nouvelle frappe d’Igor Paixao, mais ce dernier touchait cette fois la barre transversale (37e). Finalement, le Feyenoord rentrait aux vestiaires avec l’avantage. Après la pause, l’AC Milan était toujours en difficulté et le Feyenoord en profitait. Bien trouvé par Quinten Timber, Julian Carranza manquait le cadre d’une frappe croisée (53e). L’AC Milan essayait de retrouver des ressources pour aller chercher l’égalisation. Tijjani Reijnders se distinguait d’une belle frappe qui passait au-dessus du but (70e) avant que Samuel Chukwueze tombe sur un Timon Wellenreuther inspiré (73e). Anis Hadj Moussa était même dangereux sur une action de soliste, mais son tir était contré (84e). Impuissant, l’AC Milan a insisté dans la fin de match pour aller chercher l’égalisation à l’image de cette tête de Francesco Camarda qui passait au-dessus du cadre (90e +5). Avec cette victoire 1-0, le Feyenoord prend une option sur l’AC Milan avant le match retour.