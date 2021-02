Le chiffre qui montre pourquoi Lionel Messi est toujours au sommet, les pertes financières colossales de la Juventus

La suite après cette publicité

Le chiffre fou de Lionel Messi en 2021

Lionel Messi est toujours «le Roi». Ce n’est pas nous qui le disons, c'est le journal Sport ce vendredi matin. Le quotidien fait (déjà !) le bilan du début d'année 2021 et pour lui, c'est bien l'Argentin qui est au sommet. Avec 13 buts en 13 matches depuis le début de l'année civile, La Pulga trône déjà en tête du classement des Pichichis européens. Il devance Robert Lewandowski (12 buts), Erling Haaland (11) ou encore Cristiano Ronaldo (9) ou Kylian Mbappé (7). Pour Sport, pas de doute, Messi a déjà «clos le débat» sur le nom du joueur qui va remporter ce trophée honorifique en fin d'année. Comme une manière de rappeler que l'Argentin est loin d'être sur le déclin.

Les pertes financières énormes de la Juve

C'est la crise et pour tout le monde ! Même chez les cadors européens du football. En fin d'année dernière, on découvrait avec stupéfaction, les comptes dans le rouge vif du FC Barcelone. Ce matin, c'est la Juventus qui inquiète l'Italie avec des pertes colossales sur les 6 derniers mois. Selon le Quotidiano Sportivo, celles-ci s'élèveraient à environ 113 M€. Énorme, sur une aussi petite période. Le huis clos surtout fait beaucoup de mal aux cadors européens. Depuis un an maintenant, la Juve n'a pas vu la trace d'un seul supporter dans son stade. Et ce n'est pas près de changer durant les prochains mois, la crise sanitaire étant toujours aussi présente. Bref, la Vieille Dame est partie pour se serrer la ceinture a priori.

Galatasaray sur Draxler ?

En fin de contrat en juin avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler devrait très probablement quitter le club de la capitale français dans quelques mois. Même si hier Leonardo a laissé la porte ouverte à une prolongation, les chances sont beaucoup plus importantes que l'Allemand s'en aille. Il pourra signer gratuitement dans le club de son choix. Le Séville FC s'était déjà positionné, mais ce matin, le journal Fotomaç nous livre le nom d'un autre club. Le Galatasaray Istanbul serait entré dans la danse pour Draxler et voudrait le faire venir en Turquie l'été prochain. Reste à savoir ce qu'en pense le principal intéressé qui doit donner un nouvel élan à sa carrière après un passage actuellement mitigé au PSG.