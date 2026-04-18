OL : Endrick prévient le PSG

Cinquième de Ligue 1 avant d’affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais pourra compter sur Endrick pour tenter de repartir du Parc des Princes avec les trois points. L’attaquant brésilien, auteur d’une très grosse entrée en jeu contre Lorient le week-end dernier (2-0), se montre confiant quant à l’issue de la rencontre face aux leaders du championnat. C’est en tout cas ce qu’a expliqué le joueur de 19 ans prêté par le Real Madrid dans des déclarations retranscrites par son entourage à RMC Sport. « Je sais que tout le monde va dire qu’ils sont les favoris, mais nous avons déjà battu d’autres favoris. »

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« Ça va être un match costaud. Ils sont tenants du titre le plus prestigieux d’Europe et ils ont le Ballon d’Or (Ousmane Dembélé), ainsi que plusieurs joueurs qui seront à la Coupe du monde avec leurs sélections. Ça va être un match regardé dans le monde entier. Mais, cela doit être un match comme un autre, un match pour aller chercher trois points. (Contre Lorient), nous avons renoué avec la victoire et notre objectif est d’obtenir une place pour la C1 », a-t-il ajouté.