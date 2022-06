Paul Pogba agacé par Manchester United

La suite après cette publicité

The Athletic a eu droit à des extraits du documentaire sur Paul Pogba, The Pogmentary, et a partagé quelques uns des passages :« mon processus de réflexion est de montrer à Manchester qu'ils ont fait une erreur en attendant de me proposer un contrat. Et pour montrer aux autres clubs que Manchester a fait une erreur en ne m'offrant pas de contrat,» confiait la Pioche.

Dans un autre extrait le Français semblait agacé par l'attitude des Red Devils envers lui : «est-ce que Manchester (United) a fait une deuxième offre?», demandait-il à Mino Raiola, qui lui répondait : «Paul, tu es dans une situation très particulière. Tu n'as aucune idée. Ils veulent absolument que tu restes. Pour moi, l'offre ne reflète pas cela. Je leur ai dit: ‘Si vous voulez qu'il reste, ne faites pas cette offre’. Je vais leur faire comprendre que s'ils veulent vraiment que tu restes et qu'ils veuillent construire un projet autour de toi, cette fois ils doivent agir différemment et mettre l'argent sur la table.» «Ils bluffent»concluait le champion du monde 2018.