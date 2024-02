Serie A : la Fiorentina écrase Frosinone, Ikoné buteur

Suite de la 24ème journée de Serie A ce dimanche midi. La Fiorentina accueillait le promu romain de Frosinone, sur la pelouse du stade Artemio-Franchi. Alors que la Viola a très rapidement haussé le ton, la recrue hivernale, Andrea Belotti, a ouvert le score pour les locaux sur une passe du Français, Jonathan Ikoné (16e). Un passeur qui devient buteur par la suite puisque l’ancien Lillois a doublé la mise dans la foulée (19e). Et avant la pause, Lucas Martínez Quarta a déjà fait le break pour la Fio (43e). Dans le second acte, Nicolás González a inscrit le quatrième but de son équipe (53e). La réduction du score de Luca Mazzitelli ne changera pas la donne (66e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Fiorentina 37 23 10 11 4 8 36 26 14 Frosinone 23 24 -17 6 5 13 32 49

Antonin Barak en a remis une couche pour verrouiller le succès (5-1). Au classement, la Fiorentina reste en très bonne posture dans le championnat italien avec une belle 6ème position, tandis que Frosinone est toujours dans le ventre mou avec une 14ème place de Serie A. Le weekend prochain, la Viola se rendra à Bologne pour défier les Rossoblu. Les Leoni joueront le derby romain à domicile contre l’AS Roma, lors de la 25ème journée.