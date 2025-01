Ligue 1 : Montpellier enfonce Monaco dans la crise et retrouve le sourire

Un duel entre deux équipes malades en Ligue 1 avait lieu ce vendredi en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. En effet, sur la pelouse de la Mosson, Montpellier, qui n’a plus gagné dans l’élite depuis le 11 novembre, recevait l’AS Monaco. Néanmoins, les crises n’avaient clairement pas été les mêmes profondeurs. Tandis que le club de la Principauté n’a plus gagné depuis le 7 décembre dans l’élite mais restait troisième au classement, les Montpelliérains traversent une période très délicate. Boudés par leurs supporters, les Héraultais n’ont plus gagné depuis le 11 novembre et stagnent à une place de lanterne rouge gênante pour fêter son 50e anniversaire.

D’entrée, les Monégasques se sont montrés les plus tranchants. Prenant vite le contrôle de la possession, les visiteurs se sont procurés la première opportunité mais Benjamin Lecomte a réalisé une parade décisive face à Eliesse Ben Seghir (2e). Face aux assauts monégasques, l’ancien gardien du club du Rocher s’est encore montré impérial sur sa ligne à plusieurs reprises (17e, 22e, 40e). Et malgré la timide réponse de Mousa Al-Tamari en contre (25e), le verrou montpelliérain a finalement sauté sur un corner parfaitement tiré et repris par une tête vicieuse de Thilo Kehrer qui a fait mouche (0-1, 32e). Ainsi, malgré les sept parades de Benjamin Lecomte, Montpellier est rentré aux vestiaires logiquement derrière les Monégasques au tableau d’affichage.

Le doublé de Mousa Al-Tamari a tout changé

Au retour des vestiaires, les Montpelliérains ont montré un sacré sursaut d’orgueil. Malgré des supporters locaux moqueurs et qui ont interrompu la rencontre pendant quelques minutes à cause d’une fête improvisée, le MHSC a su faire preuve de caractère pour rapidement revenir dans la partie. Profitant d’une erreur de Kassoum Ouattara qui n’a pas assuré sa passe vers Majecki, Mousa Al-Tamari a surgi avant d’éliminer le gardien polonais avant de finir dans le but vide (1-1, 55e). Faisant exulter la Paillade, l’attaquant jordanien a montré la voie à ses coéquipiers face à des Monégasques qui se sont éteints au fil de la rencontre. Malgré une possession toujours à leur avantage, les Asémistes se sont créés bien moins d’occasions et Montpellier est reparti de l’avant en contre. C’est d’ailleurs sur l’un d’entre eux qu’Al-Tamari a trouvé la faille.

Virevoltant et se faufilant jusque dans la surface, le Jordanien est revenu sur son pied gauche avant de tromper Majecki d’une frappe rasante au premier poteau (2-1, 82e). Dès lors soutenus par tout le stade, les hommes de Jean-Louis Gasset ont alors fait le dos rond pour conserver cet avantage au score. Affichant une solidarité défensive presque émouvante et pouvant se rassurer avec les parades d’un Lecomte excellent ce soir, Montpellier a tenu bon et est allé chercher sa troisième victoire de la saison en Ligue 1. Avec ce succès précieux, Montpellier retrouve le sourire et renoue avec une victoire qui les fuyait depuis plus de deux mois. Trois points qui leur permettent de revenir à hauteur du Havre, 17e. De son côté, Monaco n’avance plus. N’ayant plus gagné en Ligue 1 depuis le 7 décembre, les ouailles d’Adi Hütter n’y arrivent plus et vont sortir du podium au terme de cette journée.