FC Barcelone : l'homme de l'ombre de Lionel Messi quitte le club

D'après les informations de AS, le confident de Lionel Messi au FC Barcelone Pepe Costa n'a pas été renouvelé par le club, lui qui était sous contrat jusqu'au 30 juin dernier. Il s'occupait initialement des tâches administratives et extra-sportives des joueurs de l'équipe première, avant de se mettre de plus en plus au service du sextuple Ballon d'Or.

Pepe Costa était tellement proche de lui qu'il ne rejoignait le groupe pro qu'au retour de vacances de La Pulga, ce qui entraînait les critiques venant du sein du club. Mais étant donné le départ de l'Argentin, la direction catalane a décidé de s'en séparer après 17 ans de bons et loyaux services. Pour le remplacer, le quotidien espagnol donne le nom de Joel Gonzalez, ancien champion olympique de taekwondo, qui devrait prendre ses fonctions dans les prochains jours.