Chelsea prêt à vendre pour recruter Declan Rice

Le mercato de Chelsea n'est pas prêt de s'arrêter. Après Timo Werner et Hakim Ziyech, les Blues sont en discussions avec le Bayer Leverkusen pour Kai Havertz et se cherchent un nouveau gardien. Mais ils ont aussi jeté leur dévolu sur Declan Rice. Le jeune milieu de terrain de West Ham a impressionné les grosses écuries en multipliant les belles prestations lors de ses 38 matchs de Premier League. Il attire donc les convoitises et ses dirigeants en demandent 55 millions d'euros.

Un prix qui peut-être abordable pour l'équipe de Frank Lampard même si le budget risque d'être un peu court pour boucler les dossiers chauds du mercato. C'est pourquoi Chelsea serait prêt à un petit dégraissage pour s'offrir Declan Rice. Et la victime pourrait s'appeler Jorginho. Le Daily Star explique que l'international italien, qui évolue au même poste que le jeune anglais, serait menacé. Et la porte de sortie pourrait être la Juventus pour l'ancien joueur de Naples. Mais sa vente pourrait ne pas suffire alors que les Blues cherchent à récupérer 70 millions d'euros.