Robert Lewandowski élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga

A la veille de disputer la dernière rencontre de la saison sur la pelouse de Wolfsbourg avec le Bayern Munich (15h30), Robert Lewandowski s'est vu décerner le titre de joueur de l'année par la Bundesliga. Auteur de 33 buts et 4 passes décisives en 30 matches de Bundesliga, l'attaquant polonais a explosé tous ses records cette saison. Grand artisan du 30e titre des Bavarois, le 8e consécutif, le joueur de 31 ans a fêté comme il se doit la prolongation signée en août 2019, qui le lie désormais au club de Munich jusqu'en 2023.

Après avoir été élu "Joueur du mois" huit fois dans la saison, la Bundesliga l'a désormais choisi comme "Joueur de la saison". Le résultat est sans appel. Lewandowski a été préféré à Amine Harit, Serge Gnabry, Timo Werner, Erling Haaland, Jadon Sancho et Kai Havertz. Outre le vote des fans, le choix des experts a également été pris en compte. Jadon Sancho (20 ans) de Dortmund - 17 buts et 17 passes décisives - a terminé deuxième du classement final, alors que Kai Havertz (21 ans) de Leverkusen - 12 buts et 6 passes décisives - a obtenu la troisième place.