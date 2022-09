PSG : le retour fracassant de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Cet été, c'est celui des revenants au Paris Saint-Germain. Souvent raillé, Neymar fait le meilleur début de saison (7 buts, 6 assist) depuis qu'il a rejoint le club de la capitale. De son côté, après avoir été incapable d'aligner trois matches de suite la saison passée, Sergio Ramos a déjà disputé six rencontres en un mois alors qu'il lui avait fallu neuf mois pour en jouer le double. Et puis il y a Lionel Messi.

Certes, l'Argentin a fini deuxième meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière (14 offrandes), mais ses 6 petits buts en ont interpellé plus d'un. Entre un départ non voulu du FC Barcelone, un changement de pays à 35 ans et un passage par la case covid-19, la Pulga a vécu une année très difficile à Paris. Mais cette fois, le temps a joué en faveur de l'Argentin et la programmation du Mondial en hiver l'a surmotivé. Résultat : le PSG profite d'un Messi en grande forme depuis cet été.

Messi régale ses partenaires

Positionné derrière le duo Neymar-Mbappé, le numéro 30 a retrouvé de la condition physique. Devenu chef d'orchestre plutôt que serial buteur, Messi régale ses deux partenaires en attaque. A Nantes, il a délivré deux passes décisives à Kylian Mbappé. Soit 6 en 4 rencontres de Ligue 1. D'ailleurs, depuis 2006/2007, Opta indique que Messi est le deuxième joueur le plus rapide, après Di Maria, à avoir atteint la barre des 20 assists en L1 (32 matches). A la Beaujoire, sa soirée aurait pu être plus prolifique si les Nantais ne l'avaient pas contrarié à plusieurs reprises (43e, 45e, 76e, 77e, 82e, 83e). Pas de quoi l'empêcher d'être élu homme du match.

Aujourd'hui, son transfert au PSG semble donc enfin digéré. Titulaire lors des six matches de Ligue 1 joués par le PSG, Messi aborde la Ligue des Champions lancé comme jamais. «C'est bien pour lui, il est en confiance. S'il arrive à enchaîner les matches, c'est le plus important pour lui, vu son expérience. Quand il va avoir besoin de souffler, c'est le premier qui fera signe au coach. Quand il est sur le terrain, on le voit, il est actif. Il essaye de trouver des espaces, de faire jouer les coéquipiers, de marquer aussi. C'est bien qu'il soit en confiance parce qu'on va avoir de grandes échéances qui vont arriver. Mardi déjà (contre la Juventus)», a confié son capitaine Marquinhos. Vivement mardi.