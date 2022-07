Rennes discute avec Palomino

Si la piste menant à l'international belge de Bologne Arthur Theate est bien avancée, Florian Maurice souhaite recruter non pas un, mais deux défenseurs centraux pour épauler Loïc Badé, Warmed Omari (blessé pour plusieurs mois) et le jeune Jeanuël Belocian (17 ans). Outre Theate, le directeur sportif du Stade Rennais avance sur la piste José Luis Palomino.

Le défenseur central argentin de 32 ans évolue à l'Atalanta Bergame et possède une très grande expérience avec plus de 180 matches de Serie A à son compteur et une vingtaine en Ligue des Champions. Passé par Metz, il a l'avantage de bien connaître la Ligue 1. Les discussions sont en cours entre les différentes parties. Reste désormais à s'entendre sur les modalités de l'opération aussi bien concernant le salaire du joueur que de l'indemnité de transfert.