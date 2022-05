West Ham - Manchester City : les compositions sont là

La 37e journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un choc entre le leader Manchester City et West Ham. A domicile, les Hammers s'articulent en 4-2-3-1 avec Lukasz Fabianski dans les cages derrière Vladimír Coufal, Craig Dawson, Kurt Zouma et Aaron Cresswell. Tomas Soucek et Declan Rice constituent le double pivot. Seul en pointe, Michail Antonio est soutenu par Pablo Fornals, Manuel Lanzini et Jarrod Bowen.

De son côté, Manchester City s'articule dans un 4-3-3 classique avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Devant lui, Joao Cancelo, Fernandinho, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko prennent place. Rodri est positionné comme sentinelle auprès de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Enfin, Riyad Mahrez et Jack Grealish accompagnent Gabriel Jesus en attaque.

Les compositions

West Ham : Fabianski - Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell - Soucek, Rice - Fornals, Lanzini, Bowen - Antonio

Manchester City : Ederson - Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko - Bernardo, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Grealish