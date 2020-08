PL : Frank Lampard râle sur la date de reprise

La Premier League s'est terminée, et ce malgré le coronavirus. À peine cet exercice achevé, il faut déjà penser à la reprise du suivant. La date a d'ailleurs été fixée au 12 septembre. Cette organisation ne plaît pas vraiment à Frank Lampard. Le manager de Chelsea la trouve trop hâtive alors que les Blues sont encore (mal) engagés en Ligue des Champions, ayant perdu le match aller à Stamford Bridge contre le Bayern Munich sur le score 3 buts à 0.

« Les joueurs doivent avoir une pause pour jouer au niveau et à la qualité de la Premier League » a-t-il déclaré. Une pause jugée évidemment trop courte pour un effectif meurtri par les blessures (Willian, Pulisic, Azpilicueta, Pedro blessé mais qui va rejoindre la Roma) et va devoir intégrer les nouveaux venus Timo Werner et Hakim Ziyech.