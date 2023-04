Chelsea-Real Madrid : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est le choc de la soirée. Le Real Madrid affronte Chelsea à Stamford Bridge ce mardi à l’occasion de la deuxième manche des quarts de finale de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après s’être imposé au Santiago Bernabéu grâce à deux buts de l’inévitable Karim Benzema et Marco Asensio, le club de la capitale espagnole va vouloir faire le travail au retour pour se qualifier en demies, face à l’équipe anglaise, qui s’est inclinée en Premier League contre Brighton (2-1).

Carlo Ancelotti a reconduit le même onze qu’à l’aller avec Camavinga latéral gauche et un milieu composé de Kroos, Modric et Valverde. De son côté, Frank Lampard, privé de Chilwell, expulsé à l’aller, et Koulibaly, a aligné un 5-4-1 avec une défense Reece James, Fofana, Silva, Chalobah et Cucurella. Kai Havertz est titulaire seul en attaque.

À lire

Suivez le match Chelsea-Real Madrid en direct commenté

Les compositions officielles :

Chelsea : Kepa – James, Fofana, Silva, Chalobah, Cucurella – Fernandez, Gallagher, Kanté, Kovacic – Havertz.

La suite après cette publicité

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Modric, Valverde, Kroos – Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Pour ce match de qualification Chelsea - Real , Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue de 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire madrilène 3-0 (cotée à 3,95) pour tenter de remporter 39,50€.