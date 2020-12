OM : l'avis tranché d'AVB sur une place en Ligue Europa

Si l'Olympique de Marseille est finalement sorti vainqueur de son duel face à l'Olympiakos ce mardi soir (2-1) et a mis fin à la terrible série de défaites qui le hantait depuis plusieurs années maintenant, le plus dur reste à faire. Actuellement à égalité de points avec la formation grecque, les hommes d'AVB peuvent encore espérer être reversés en Ligue Europa. Un moindre mal au vu du parcours chaotique des Marseillais depuis le début de l'exercice, qui ne semble toutefois pas être du goût de l'entraîneur phocéen, estimant ce reversement comme injuste. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué au cours d'un entretien accordé à La Provence ce mercredi.

«Non ce n'est pas ça ! J'ai dit que pour moi, les équipes ne doivent pas avoir le bonus d'aller en Ligue Europa. Si tu n'es pas capable de te qualifier pour les 8e de finale de la C1, alors la compétition est finie. Je n'ai pas dit qu'on ne voulait pas aller en Ligue Europa… Ok ? Mon avis est que si les équipes finissent 3e et 4e sortent, c'est mieux. Tu ne peux pas te permettre de vivre ça (être reversé en C3) avec une grosse joie alors que tu as fais de la merde en Ligue des Champions… Mais, après, nous jouerons quand même à fond !», a ainsi confié l'entraîneur marseillais.