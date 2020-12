Journal du Mercato : le FC Barcelone en pleine effervescence

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce JT du mercato en France, où l'Olympique Lyonnais devrait conserver ses cadres, à en croire Juninho. Houssem Aouar (22 ans) et Memphis Depay (26 ans) devraient donc terminer la saison dans le Rhône. Ce qui pourrait ne pas être le cas de Jean Lucas (22 ans). En manque de temps de jeu à l'OL, le milieu brésilien plairait en Ligue 1 et pourrait rapidement trouver un point de chute afin de s'aguerrir dans l'hexagone.

Du côté de Saint-Étienne, c'est un attaquant axial qui serait visé. Selon L'Équipe, les Verts pourraient se laisser tenter par l'ancien grand espoir du FC Barcelone, Bojan Krkic (30 ans). Un dossier compliqué, mais qui ne serait toutefois pas à exclure pour l’actuel 14e de Ligue 1. D'autant plus que le joueur arrive en fin de contrat avec l’Impact de Montréal en janvier prochain…

Les infos du jour à l'étranger

On poursuit ce JT à l'étranger, et plus précisément en Angleterre où ça devrait bouger du côté de Chelsea. Très actifs cet été, dans le sens des arrivées, les Blues devraient connaître quelques départs cet hiver, selon le Sun et Sky Sports. Une liste de sept joueurs, sur laquelle figureraient Jorginho (29 ans) ou encore Marcos Alonso (29 ans). Les pensionnaires de Stamford Bridge espéreraient ainsi dégager des liquidités afin de se renforcer à nouveau l'été prochain. Parmi les pistes évoquées par la presse britannique, du lourd puisque Lampard aurait ciblé Erling Håland (20 ans, Borussia Dortmund) et Declan Rice (21 ans, West Ham).

On reste en Angleterre, où Tottenham serait toujours emballé à l'idée de signer Marcel Sabitzer (26 ans, RB Leipzig). Sur les tablettes des Spurs, l'été dernier, l'international autrichien serait toujours la priorité de José Mourinho, à en croire les informations du Daily Mail. De son côté, Leipzig réclamerait au moins 50 M€ pour lâcher son milieu de terrain.

Enfin, Manchester United serait entré dans la course à la signature de David Alaba (28 ans, Bayern Munich). En fin de contrat à l'issue de la saison, les Red Devils voudraient tenter le coup et attirer un gros poisson en défense. As révèle que des discussions avec l'entourage du joueur auraient déjà été entamées.

Du côté de la Turquie, Radamel Falcao (34 ans) pourrait quitter Galatasaray, cet hiver. Interrogé à son sujet, le président du club, Mustafa Cengiz a ouvert la porte à un départ du Colombien. En cause, son imposant salaire. Marca ajoute, aujourd'hui que certaines écuries de MLS et du Golfe se tiendraient à l'affût pour enrôler l'ancien buteur de l'AS Monaco.

La Turquie que pourrait rejoindre Mesut Özil (32 ans, Arsenal). Indésirable depuis de nombreux mois chez les Gunners, l'international allemand pourrait s'offrir un nouveau challenge du côté de Fenerbahçe. Bild révèle qu'un accord salarial aurait même déjà été trouvé entre le milieu de terrain et le président du club stambouliote.

Autre joueur qui pourrait quitter Arsenal cet hiver : Ainsley Maitland-Niles (23 ans). Très utilisé par Arteta cette saison, le latéral anglais aurait tapé dans l'œil des dirigeants de l'Atlético de Madrid. The Telegraph ajoute que les Colchoneros tenteraient, dans un premier temps, de se faire prêter le joueur pour les six prochains mois.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour sur le FC Barcelone ! Et le moins que l'on puisse dire c'est que le club catalan se trouve dans le flou à quelques jours de l'ouverture du marché des transferts. Plusieurs dossiers chauds devraient animer les prochains mois, du côté de la Catalogne. Tout d'abord à la tête du club, où les Blaugranas vont devoir élire un nouveau président. Ce dernier succédera à Josep Maria Bartomeu et devra s'occuper des dossiers en questions. Parmi eux, l'épineux dossier Lionel Messi (33 ans). En fin de contrat au mois de juin, rien ne dit que l'Argentin sera toujours Barcelonais, la saison prochaine. Sujet à des envies d'ailleurs, l'été dernier, le sextuple ballon d'or pourrait quitter l'Espagne. Le PSG et Manchester City se seraient déjà positionnés en cas de départ du joueur.

Toujours au rayon des départs, Philippe Coutinho (28 ans) pourrait être sacrifié cet hiver. Recruté à prix d'or en janvier 2018, le Brésilien n'a jamais réussi à s'imposer en Catalogne. Prêté au Bayern Munich la saison dernière, il est revenu au Barça cette saison, mais son rendement reste largement insuffisant. Un départ qui permettrait également aux Blaugranas de ne pas verser le bonus de 20 M€, promis à Liverpool si le milieu venait à atteindre les 100 matches avec le club.

Dans le sens des arrivées, le Barça serait toujours à la recherche d'un attaquant axial et aurait toujours le nom de Memphis Depay (26 ans) en tête. Et même si Juninho ne veut pas entendre parler d'un départ, l'international néerlandais arrive en fin de contrat cet été et pourrait donc filer libre, à l'issue de la saison. Pas sûr que l'OL s'assoit sur le prix de l'une des plus grosses valeurs de son effectif.

Mais c'est surtout en défense que le FC Barcelone devrait chercher à se renforcer. Avec la longue blessure de Gerard Piqué (33 ans) et l'enlisement de la situation de Samuel Umtiti (27 ans), Ronald Koeman veut un défenseur central. Les Blaugranas pourraient ainsi rapatrier un ancien élément de la Masia, à savoir Éric Garcia (19 ans, Manchester City). En fin de contrat avec les Skyblues, le défenseur de 19 ans pourrait retourner dans son club formateur, mais l'été prochain, afin que les Catalans n'aient rien à débourser.

En attendant, le Barça se serait penché sur la situation de Shkodran Mustafi (28 ans, Arsenal). Selon les dernières informations, les représentants de l'Allemand auraient déjà entamé des négociations avec le Barça pour une arrivée cet hiver. De leur côté, les Gunners pourraient libérer leur joueur, ce qui ferait, une nouvelle fois, les affaires du Barça. Affaire à suivre...

Les principaux officiels du jour

Le mercato n'est pas encore officiellement ouvert, mais le Racing Genk a officialisé le départ de son latéral droit, Joakim Mæhle (23 ans). Un temps pisté par l'OM, l'international danois va finalement rejoindre l'Atalanta Bergame. Si le montant du transfert n'a pas encore filtré, il rejoindra la Dea dès cet hiver.

Enfin, deux ans après son arrivée du côté de l’Eintracht Francfort, Bas Dost (31 ans) va découvrir un nouveau championnat. Le Néerlandais s'est engagé contre un chèque de 4 M€ avec le Club Brugge, leader de Jupiler League, jusqu'en 2022.