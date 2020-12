Discussions engagées entre l’agent de Shkodran Mustafi et le Barça !

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone doit se renforcer au niveau de sa défense. Gerard Piqué indisponible pour de longs mois, Clément Lenglet est bien seul pour tenir la baraque en défense. Si Oscar Mingueza et Ronald Araujo font mieux que se défendre, c’est un peu léger pour tenir toute la saison d’autant que Samuel Umtiti paraît encore à des années lumières de son meilleur niveau et que Jean-Clair Todibo n’a aucune chance d’avoir un rôle à jouer à Barcelone s’il revient prématurément de son prêt du Benfica. Le club catalan, en pleine campagne d’élection de son futur président, se doit de recruter cet hiver un élément capable d’intégrer la rotation et d’apporter un vrai plus à Ronald Koeman.

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs mois, la priorité s’appelle Eric Garcia. Mais le jeune défenseur espagnol de Manchester City est cher, trop cher pour les finances exsangues du club de Lionel Messi. Dès lors, le Barça a multiplié les pistes, espérant notamment un prêt. Il y a quelques semaines, les noms de Antonio Rüdiger (Chelsea), Joel Matip (Liverpool) et Shkodran Mustafi (Arsenal) ont été avancés. Si le premier nommé est très courtisé (par le PSG notamment) et que le 2e devrait être bloqué par Liverpool, le champion du monde allemand 2014 des Gunners pourrait être la solution idéale.

L'agent de Mustafi confirme les discussions avec le Barça

C’est d’ailleurs une piste très sérieuse menée le FC Barcelone comme le confirme le représentant du joueur Emre Öztürk à Spox : « Je ne suis pas à Barcelone à cause de Yusuf Demir ndlr : espoir turc de 17 ans du Rapid Vienne également pisté par le Barça), mais à cause de Shkodran Mustafi d'Arsenal, que nous représentons également. » Le média allemand indique que l’agent de Mustafi a discuté avec la direction du Barça en début de semaine. Une option peu coûteuse, mais qui reste surprenante à la vue des récentes performances du défenseur allemand qui ne joue qu’en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue avec le club londonien.

Mais la conjoncture économique, l’absence d’argent dans les caisses du club catalan et la solution à court terme que peut représenter l’arrivée de Mustafi pourraient bien arranger tout le monde. En fin de contrat dans six mois, ce dernier pourrait être libéré de son contrat par Arsenal. Reste encore à trouver un accord entre les différentes parties et à obtenir l’accord avec le futur président du Barça qui sera élu le 24 janvier prochain…