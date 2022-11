Liga : Joao Felix arrache le nul pour l'Atlético contre l'Espanyol

Restant sur une défaite contre Cadix (3-2), l'Atlético de Madrid (3e) pouvait conforter son classement et prendre le large sur la concurrence. Recevant pour la treizième journée de championnat l'Espanyol de Barcelone (16e) qui voulait prendre le large sur la zone rouge, les Colchoneros devaient assumer ce statut de favori. Un match qui démarrait sur un petit ton et s'emballait suite à une expulsion de Leandro Cabrera peu avant la demi-heure de jeu (28e). Alvaro Morata se distinguait d'une tête (30e) et Marcos Llorente frappait juste au-dessus du cadre (34e). Retombant dans ses travers, le club madrilène baissait le pied et cela faisait le jeu des Catalans en seconde période.

Suite à un centre dévié par Joselu, Sergi Darder surgissait pour trouver la faille (1-0, 62e). Mené contre une équipe en infériorité numérique, l'Atlético de Madrid était encore à réaction. Une tête de José Maria Gimenez (65e) faisait figure de première alerte puis Joao Felix égalisait après avoir touché le poteau gauche (1-1, 78e). Ne parvenant pas à inscrire ce second but victorieux, l'Atlético reste troisième tandis que l'Espanyol reste seizième.