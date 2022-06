OM : Pablo Longoria répond au coup de pression de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

L'OM peut respirer depuis quelques heures. Après plusieurs semaines de doutes, la DNCG a fini par valider les comptes du club. Tout est en règle, Pablo Longoria et son équipe peuvent définitivement se lancer sur le mercato. Il y a du travail car pour le moment, il n'y a pas eu d'arrivée et les dossiers ne semblent pas encore prêts à être bouclés, dans le sens des arrivées comme des départs. Il commence à y avoir un peu urgence tout de même à en croire le coup de pression mis par Jorge Sampaoli.

La presse espagnole révélait, il y a quelques jours, que le technicien argentin avait mis son avenir dans la balance s'il n'obtenait pas satisfaction dans ce marché des transferts toujours très concurrentiel. Les dossiers Saliba (pour le moment) et Kamara, mais aussi l'autre échec dans la venue d'Axel Witsel (le Belge devrait rejoindre l'Atlético de Madrid) ont laissé un goût amer. Pablo Longoria en est conscient et souhaite calmer le jeu avec son entraîneur. Dans un entretien accordé au média du club, le président réitère sa confiance en l'homme qui a mené l'OM à la 2e place de Ligue 1.

Longoria comprend Sampaoli

«Je le répète mais c’est tellement important : nous voulons donner un maximum de cohérence au projet. C’est la clé. Comme la saison dernière, nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff, autour de deux aspects : le style de jeu de l’équipe et les profils des joueurs, qui doivent être complémentaires entre eux. C’est un travail essentiel avec beaucoup de problématiques, qui doit aboutir sur notre capacité à mettre l’individuel au service du collectif avec une identité de jeu très forte. C’est pour ça que c’est très, très important que tout le monde puisse réfléchir ensemble et travailler dans la même direction pour la bonne conduite du projet», assure Longoria, qui a ensuite précisé ses objectifs sur le mercato.

«Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité», conclut l'homme fort de l'OM. Désormais, il n'y a plus qu'à boucler les premiers dossiers pour lancer définitivement ce mercato.