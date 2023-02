Paul Pogba a pris une grande décision pour son avenir, Manchester City va faire revenir João Cancelo

Pogba veut se battre avec la Juve

En lisant Tuttosport ce matin, on apprend que Paul Pogba n’est pas inquiété par tous les problèmes qui touchent son club. Le français est lié avec la Juve jusqu’en 2026, et ces derniers jours, la presse italienne annonçait que les Turinois n’étaient pas contre, déjà se séparer de ses services. C’est tout le contraire désormais. Pénalisée de 15 points de pénalité en championnat, la Juventus Turin pourrait écoper d’une nouvelle énorme sanction qui pourrait rapprocher les Bianconeri de la relégation. Si ce scénario venait à se produire, il faudra compter sur des hommes forts pour se relancer la saison prochaine. Du coup, Paul Pogba aurait décidé que, peu importe la situation, il sera encore à la Juventus la saison prochaine.

Cancelo n’oublie pas Manchester City

D’après The Manchester Evening News, João Cancelo pourrait ne pas rester longtemps en au Bayern Munich. Hier en conférence de presse, Pep Guardiola a insisté sur le fait qu’aucune décision n’a été prise concernant l’avenir de João Cancelo à City après l’expiration de son prêt au Bayern Munich cet été. Il pourrait donc être rappelé par les Cityzens. Le joueur lui-même avait déclaré que sa vidéo sur les réseaux sociaux, où on le voit rejoindre le Bayern, n’était «pas une vidéo d’adieu» à City. Le Portugais est sous contrat jusqu’en 2027 avec les Skyblues, et son option d’achat, pour le Bayern, est estimée à 70 millions d’euros.

Everton fait caler Arsenal

En Angleterre, tous les journalistes du pays ont été choqués par la prestation XXL d’Everton, hier, contre le leader Arsenal. Les Gunners ont été malmenés par les Toffees, qui sont pourtant en difficultés en championnat, mais on avait pas l’impression que c’était le cas au Goodison Park rebaptisé «Goodison Tark» par le Sunday Mirror, en l’honneur du seul buteur du match, Tarkowski, qui a fait vibrer le stade anglais. Everton n’avait plus gagné depuis le 22 octobre, soit 8 rencontres. Ce changement radical, c’est grâce au nouveau coach Sean Dyche, qui est donc victorieux pour sa première.