Manchester City, Bayern Munich : João Cancelo, les raisons d’un départ surprise !

Arrivé du côté de Manchester City en août 2019 pour 65 millions d’euros, João Cancelo va découvrir un cinquième championnat après le Portugal (Benfica), l’Espagne (Valence), l’Italie (Juventus Turin, Inter Milan) et donc l’Angleterre. Prêté par la formation mancunienne, avec une option d’achat estimée à 70 millions d’euros, l’international portugais (41 sélections, 7 buts) va ainsi venir renforcer l’arrière-garde du Bayern Munich. Un magnifique coup réalisé par le board bavarois. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Un transfert bien plus questionnant du côté de Manchester…

João Cancelo et Pep Guardiola, une relation compliquée !

Considéré par de nombreux observateurs comme l’un des meilleurs latéral droit au monde, le natif de Barreiro va, en effet, renforcer un concurrent direct sur la scène européenne en amenant tout son savoir-faire dans d’autres positions. En plus de son apport indéniable sur le côté droit, le Portugais présente également d’excellentes garanties au milieu de terrain, sans parler de sa capacité à évoluer dans le couloir gauche. Une polyvalence pouvant largement expliquer le choix des dirigeants munichois, qui plus est à l’heure où Benjamin Pavard n’est pas dans une très grande forme et que Noussair Mazraoui va, lui, devoir observer plusieurs semaines d’absence.

Recrue de choix avant d’affronter le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich, souvent opportuniste sur le marché des transferts, a surtout profité d’une situation particulière entre João Cancelo et les Sky Blues. Relégué sur le banc des remplaçants depuis trois rencontres (Tottenham, Wolverhampton en Premier League et Arsenal en FA Cup), celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 du côté de l’Etihad Stadium n’était plus forcément en odeur de sainteté au sein de la formation dirigée par Pep Guardiola. Le Daily Mail précise, à ce titre, qu’il y aurait eu une altercation sur le terrain d’entraînement. Le joueur aurait, en effet, réagi avec colère après avoir appris qu’il ne serait pas titulaire contre Arsenal et aurait menacé de partir. Des relations fraiches avec le tacticien espagnol poussant finalement le board mancunien à accepter un départ en Bavière.

Un rendement discuté…

Si la cohésion de groupe et le relationnel semblent avoir été privilégiées par rapport aux seules considérations sportives dans ce dossier, le transfert soudain de João Cancelo peut également s’expliquer par des éléments propres au terrain. À ce titre et compte tenu de l’émergence de Rico Lewis et des performances de Nathan Ake à ce poste, le défenseur portugais ne disposait plus de ce statut de titulaire indiscutable. Parfois critiqué, notamment pour son rendement défensif, celui qui totalise deux buts et cinq passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison paie également le «manque de mordant» estimé par son entraîneur.

Déjà cantonné à un rôle de remplaçant avec le Portugal lors de la phase finale du dernier Mondial, malgré trois titularisations en poules, João Cancelo traverse donc une période plus délicate de sa carrière. Titularisé à seulement trois reprises par Pep Guardiola en 10 matches toutes compétitions confondues depuis son retour du Qatar, le natif de Barreiro s’est donc laissé tenter par le projet bavarois, là où il espère retrouver un temps de jeu à la hauteur de son talent. « Je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines, ce qui a influencé ma décision. Cela n’a rien à voir avec ma relation avec Pep. Je voulais vraiment me lancer dans cette nouvelle aventure à un tel un club avec une si grande histoire, c’est un rêve pour moi », a en tout cas expliqué Cancelo ce mardi, lors de sa présentation officielle à la presse.

«Il n’est pas le seul joueur à partir pour de nouveaux pâturages après être tombé en disgrâce - Raheem Sterling et Leroy Sane ont déjà emprunté ce chemin - mais cela a rarement été aussi soudain», avouait lui le journaliste Ron Walker sur les antennes de Sky Sports. Frustré, João Cancelo s’apprête, quoi qu’il en soit, à découvrir les joutes de la Bundesliga et semble disposer du profil parfait pour mener le Bayern Munich vers un nouveau cap. Compétiteur né, le latéral droit de 28 ans pourrait même avoir une occasion directe de prendre sa revanche sur Pep Guardiola et ses désormais ex-coéquipiers. En effet, en cas de qualification face au PSG et d’un tirage favorable, le Portugais retrouverait Manchester City en phases finales de Ligue des Champions. En attendant ces possibles retrouvailles, les champions d’Angleterre en titre pourront, eux, s’appuyer sur un effectif très riche et expérimenté, notamment en défense (John Stones, Sergio Gomez Ruben Dias, Aymeric Laporte ou encore Manuel Akanji).