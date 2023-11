PSV-Lens : la réaction à chaud de Jonathan Gradit

Première défaite de la saison en Europe pour le RC Lens. Au terme d’un match très engagé et frustrant, les Nordistes se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Un revers qui fait descendre les Sang-et-Or à la troisième place du classement. Un résultat rageant pour le défenseur Jonathan Gradit (30 ans).

« On s’y attendait avec un public qui pousse. C’est dommage, il y a des occasions. On est vraiment frustré. Faudrait revoir le but, on le savait, il (De Jong) a un bon jeu de tête. C’est à nous d’aller faire un exploit à Arsenal, on va tout faire pour se qualifier. On manque de réussite. On joue beaucoup, on le sait, on a un jeu à risque. On a fait quelques attaques placées, on peut s’adapter à l’adversaire, mais on aime avoir notre personnalité. Qui aurait qu’on aurait 5 points au bout de quatre journées ? », a-t-il déclaré au micro de Canal+.