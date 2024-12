Trophées France Football : les résultats surprenants des votes après le sacre de Kylian Mbappé !

« Il faut être juste. Lui aussi l’aurait mérité ». Tout juste élu meilleur joueur français de la saison par France Football, Kylian Mbappé n’a pas manqué de saluer les performances de son compatriote et dauphin, William Saliba. Fort de 56 points, le nouvel attaquant du Real Madrid a, en effet, conservé sa couronne en devançant, d’une courte tête, le défenseur français de 23 ans mais les 52 buts de l’ancien buteur parisien en 2023-2024 ont finalement fait pencher la balance en sa faveur. Ce samedi, le quotidien L’Equipe est d’ailleurs revenu sur ce nouveau sacre en publiant le détail des votes. Pour rappel, le meilleur joueur français est désigné par un jury composé des lauréats de l’Étoile d’Or (1958-1964), des Numéros 1 (depuis 1965) et du rédacteur en chef de France Football.

Chaque juré désigne, par ordre de mérite sur la saison, et à partir d’une liste de quinze noms établie par la rédaction, trois Français évoluant en France ou à l’étranger. Ils se voient attribuer respectivement 5, 3 et 1 point. À ce jeu-là, c’est donc l’ancien Monégasque qui a raflé la mise. Oui mais voilà, en regardant de plus près les choix effectués par le jury convoqué, certains risquent de faire jaser. Ainsi, si Kylian Mbappé a reçu les faveurs de Lilian Thuram, David Ginola, Marius Trésor, Vincent Guérin ou encore Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, le néo-Madrilène n’a clairement pas fait l’unanimité.

Benzema zappe Mbappé, Griezmann lui préfère Lacazette

N’Golo Kanté a ainsi attribué ses 5 points à William Saliba et n’a même pas intégré Mbappé dans son top 3. Un choix similaire à celui effectué par… Karim Benzema. Dans l’ordre, l’actuel joueur d’Al-Ittihad a ainsi récompensé Camavinga, Barcola et Saliba. De son côté, Samir Nasri a lui placé Mbappé au 2e rang, privilégiant également Saliba pour les 5 points. Plus surprenant encore, le top 3 dessiné par Antoine Griezmann, lauréat 2016. En effet, le joueur de l’Atlético de Madrid a attribué ses 5 points à… Alexandre Lacazette. Mbappé n’étant que son deuxième choix, juste devant le Brestois Romain Del Castillo.

Une hiérarchisation qui peut étonner, qui plus est après l’épisode du brassard de capitaine chez les Bleus et la fin d’aventure précipitée de Grizou sous le maillot tricolore. Des décisions qui n’auront, toutefois, pas empêché KM9 de l’emporter à nouveau, juste devant Saliba donc. Pour rappel, derrière les deux hommes, Mike Maignan complète lui le podium avec 24 points. Enfin les deux coéquipiers de Mbappé à Madrid, Eduardo Camavinga (17 pts) et Aurélien Tchouameni (16 pts) occupent respectivement la 4e et 5e place de ce classement.

