Premier League : de miraculé à prétendant aux places européennes, le début de saison de folie d'Aston Villa

D'un extrême à l'autre. Après avoir obtenu son maintien au forceps lors de la dernière saison aux dépens d'un Bournemouth juste un point derrière, Aston Villa ne devrait pas se faire les mêmes frayeurs. En effet, l'équipe basée à Birmingham réussit un début de saison presque parfait. La mi-saison approchant, les Villans sont les invités surprises dans le premier quart du classement. Une 5e place provisoire, à seulement 3 points du 2e, Leicester et ses 2 matchs en plus, loin d'être volée. Et ce grâce à une solidité face aux membres du Big Six.

La preuve encore ce lundi face à Chelsea pour la 16e journée. Bien que menés un but à zéro, l'équipe de Dean Smith a réussi à revenir dans le match pour ramener un point de Stamford Bridge (1-1). Une bonne performance loin d'être isolée. Puisque les Villans ont explosé Liverpool (7-2), arraché une victoire contre Leicester (1-0) et maîtrisé Arsenal (3-0) en ce début de saison. Reste encore à jouer Manchester United et Tottenham, qui sont d'ailleurs leurs deux prochains adversaires, ainsi que Manchester City. Ce qui les place comme de sérieux candidats aux places européennes selon les médias anglais.

Des recrues au niveau

« Un autre résultat positif contre une équipe du "Big Six" qui les laisse pleinement en lice pour une place européenne », écrit le Mirror dans son résumé de match. « Ils doivent sûrement être pris au sérieux comme les six premiers, voire les quatre meilleurs prétendants », surenchérit même le Telegraph. En tout cas, Aston Villa et sa deuxième meilleure défense de Premier League (14 buts encaissés), derrière celle de Manchester City, peut y croire. Une défense de fer dont Emiliano Martinez est le dernier rempart. Acheté à Arsenal cet été, le portier argentin répond présent. Il a ainsi réussi à garder sa cage inviolée à 8 reprises en 14 matchs, un record dans l'élite cette saison.

Mais le gardien n'est pas la seule satisfaction du mercato estival. L'équipe de Birmingham est ainsi allée chercher Ollie Watkins à Brentford, pour 31 millions d'euros. Un investissement pour l'instant très rentable puisque l'attaquant de 24 ans est le meilleur buteur du club en championnat avec ses 6 buts. Un peu plus en difficultés ces derniers temps, le buteur attitré est bien secondé par un Bertrand Traoré auteur de ses 2 premiers buts sur les 3 derniers matches, et un Anwar El-Ghazi buteur à 5 reprises sur ses 5 dernières sorties. Au rang des recrues, Ross Barkley s'est aussi fait une belle place dans l'effectif de Dean Smith. Le joueur prêté par Chelsea est même parvenu à offrir la victoire aux siens contre Leicester.

Un collectif plein de confiance, mené par Jack Grealish

« Ce n'est que notre deuxième saison en Premier League. Vous devez construire progressivement. Nous avons eu 13 nouveaux joueurs la saison dernière, et seulement cinq cette année. Ils se sont installés rapidement », a déclaré à la BBC un Dean Smith sûrement ravi par l'alchimie créée dans cette équipe mais qui se refuse à parler d'Europe. Ce collectif, qui a été bien préparé, montre du répondant et parvient à trouver de nouvelles solutions match après match. De quoi forcément alimenter « l'élan et la confiance » des joueurs.

Un effectif débordant d'énergie de l'aveu de son manager, mené par sa star et capitaine : Jack Grealish. L'international anglais est la touche technique des Villans, le joueur champagne du club par qui toutes les actions passent. Avec ses statistiques individuelles ronflantes (5 buts et 6 passes décisives), le milieu offensif atteint sa plénitude dans ce système taillé pour lui. A l'origine de presque chaque action dangereuse des siens, il est le principal atout de cette équipe. Et cela les grands clubs du championnat l'ont compris et n'ont pas hésité à manifester leur intérêt. Le garder, malgré une prolongation signée en septembre dernier, sera donc l'un des plus grands défis du club. Avec celui de confirmer cette idyllique première partie de saison.