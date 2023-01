PSG - Reims : la frustration de Neymar

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est à la peine. Bousculé par une valeureuse équipe de Reims au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier ont concédé le match nul (1-1), en clôture de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. De quoi agacer Neymar, unique buteur dans les rangs des champions de France en titre.

« L’équipe a bien joué. On pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score On n’a pas mal joué à certains moments. Comment vont ma cheville et mon physique ? Je me sens bien, merci », a ainsi lâché laconiquement le n°10 brésilien au micro de Prime Video.

