Manchester City veut jouer un sale coup à Arsenal, le Barça fixe un plafond salarial dérisoire

La suite après cette publicité

Manchester City veut l'avenir du football anglais

Le Daily Mail nous dévoile une information mercato du côté de Manchester City en ce mardi matin. A en croire le tabloïd britannique, les Cityzens souhaiteraient jouer un vilain tour à Arsenal en s'attaquant à Bukayo Saka. La pépite anglaise est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2024 qui ont fait de sa prolongation une priorité pour cet été. Conscient que Saka représente l'avenir du football anglais, la formation entraînée par Pep Guardiola a intensifié son intérêt. Mais un transfert semble improbable cet été, d'autant qu'il faudra faire avec la concurrence de Liverpool. Mais par le passé, Manchester City a su montrer à quel point il pouvait être convaincant.

Les salaires XXL au Barça, c'est terminé !

Le Barça est englué dans une crise financière sans précédent. Le club catalan tente ces dernières semaines de trouver des ressources financières par tous les moyens car ils souhaitent à tout prix se renforcer cet été. Robert Lewandowski, Raphinha, Mohamed Salah ou encore Sadio Mané, les pistes sont nombreuses et prestigieuses. S'il faut trouver des liquidités pour financer ces transferts, il faudra aussi payer leur salaire. Et c'est sur ce point que ça risque de coincer dans certains dossiers. Comme l'explique AS dans ses pages intérieures, le Barça ne veut plus faire de folies et offrir des salaires un or. Ainsi, c'est une limite de 10M€ que se fixe désormais le club catalan.

La Juventus fait le forcing pour Di Maria

la Juventus peaufine ses plans pour la saison prochaine. Le coach Max Allegri se veut ambitieux et souhaite un mercato d'envergure. Comme le placarde La Gazzetta dello sport en ce mardi matin, l'entraîneur italien veut un trident de feu avec Di Maria et Kostic pour accompagner Vlahovic. D'ailleurs, la Vieille Dame a augmenté son offre pour l'Argentin avec un salaire de 7M€ bonus compris. Cela s'explique certainement par la concurrence du Barça sur ce dossier. Car comme le rapporte Marca, Angel Di Maria est dans le radar des Blaugranas, qui voient en lui une alternative en cas d'échec dans le dossier Raphinha.