Atalanta : Pierluigi Gollini prêté à Tottenham

Alors que l'avenir de son portier numéro 1 Hugo Lloris est incertain, Tottenham assure ses arrières. Les Spurs viennent d'annoncer l'arrivée de Pierluigi Gollini sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le montant de celle-ci n'a pas été révélé mais la presse anglaise évoquait une OA de 15 millions d'euros.

«Nous sommes heureux d'annoncer la signature du gardien de but Pierluigi Gollini de l'équipe italienne de l'Atalanta pour un prêt d'une saison, avec une option pour rendre le transfert permanent», explique le club londonien dans son communiqué.

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.