PSG : Leonardo creuse une nouvelle piste en Italie

Latéral gauche promis à un grand avenir selon les observateurs italiens, Riccardo Calafiori (18 ans) est un cas d'école à l'AS Roma. Les Giallorossi espèrent pouvoir prolonger son contrat et le blinder. Mais la réalité du marché est là.

Selon La Gazzetta dello Sport, son profil plaît à la Juventus, au Real Madrid et même au Paris SG. Le club de la capitale et Leonardo, qui on le sait aime le marché italien, aimeraient miser sur l'international U19 azzurro pour préparer la succession de Juan Bernat et Layvin Kurzawa à gauche sur le long terme. Affaire à suivre.