Real Madrid : un ancien ami de Vinicius Jr le cartonne

Pour le moment, Vinicius réalise sûrement la meilleure saison de sa carrière d’un point de vue personnel. Exubérant, mais fervent amoureux du Real Madrid, l’ailier brésilien est adulé par les supporters madrilènes. Pour autant, son comportement parfois limite agace partout en Espagne et certains franchissent la limite en se montrant racistes à son égard. Un comportement impardonnable et qui mine le moral de l’ancien de Flamengo qui a fondu en larmes en conférence de presse en s’exprimant sur le racisme auquel il fait face. Et alors qu’il semblait bien évidemment sincère, certains l’ont accusé de faire du cinéma alors que les caméras de Netflix étaient présentes à l’occasion d’un reportage sur le Brésilien qui sortira dans les prochains mois.

Sévèrement repris par l’ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert, le numéro 7 des Merengues a également été pris pour cible par l’un de ses anciens amis. En effet, dans une vidéo parue sur YouTube et intitulée "J’étais un ami de Vinicius, mais il est devenu une victime (et un provocateur)", l’influenceur Dalas Review, suivi par plus de 11 millions d’abonnés sur la plateforme, a dépeint Vinicius d’une très mauvaise manière : «Vini est un provocateur qui gagne des millions et des millions d’euros chaque année pour taper dans un ballon et en plus, on est censé le plaindre parce qu’il y a des gens qui l’insultent sur un terrain de foot…comme tous les joueurs. Ce qui est arrivé au clown qui pleure, c’est que dans les stades, ils crient des insultes considérées comme racistes, notamment comme singe. Le football est un sous-genre de sous-humains qui se consacrent à dire des atrocités de toute sorte. La différence avec les autres footballeurs "C’est juste qu’ils ne se consacrent pas à jouer les victimes. Il a lancé un mouvement exagéré en jouant le rôle de victime en Espagne, un pays qui se consacre à fournir des paiements et une aide aux immigrants africains qui arrivent dans le pays sans rien.» Difficile d’être convaincu par les explications de l’influenceur.