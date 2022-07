Cristiano Ronaldo est déjà remplacé à Manchester United, les 5 grosses pistes du Barça pour renforcer sa défense

La suite après cette publicité

Martial fait sa loi

Indésirable la saison dernière pour Ralf Rangnick, Anthony Martial pourrait être le fer de lance de l’attaque de Manchester United sous l’ère Ten Hag. Après un prêt mitigé à Séville, les dirigeants de Red Devils étaient prêts à réitérer l’expérience, ce qui n’était pas au goût du nouveau coach. Le Français l’a impressionné à l'entraînement. C’est surtout le possible départ de Cristiano Ronaldo qui bloque Martial à MU. Ten Hag ne veut pas perdre un second atout offensif. Ce sera la «loi martiale», comme s’amuse à titrer le Daily Star. Et comme on peut le lire dans le Daily Express, Erik ten Hag a déjà une idée de sa première composition en Premier League contre Brighton le 7 août. Ce sera un trio Rashford, Martial, Sancho avec Bruno Fernandes pour les servir au milieu de terrain, pas de Ronaldo pour l’instant.

Changement de plan au Barça

Jules Koundé va prendre sa décision finale entre Chelsea et Barcelone pour son futur, d'après Sport. Mais tout semble réglé pour le départ du défenseur de Séville à Londres. Malheureusement pour les Blaugranas, ils ne peuvent pas concurrencer l’offre de 55M€ des Blues. Alors ça réfléchit déjà à des alternatives pour renforcer la défense catalane. D’après le papier espagnol, 4 noms ont déjà été cochés par Xavi et Laporta : Saliba qui aurait impressionné les Culés après sa saison à l'OM, Skriniar de l'Inter, Gvardiol de Leipzig, et Íñigo Martínez de l'Athletic Club. Un autre nom aurait été ajouté à cette liste dernièrement, celui de Pau Torres, international espagnol de Villarreal. Bien sûr, le Barça n’oublie pas non plus le dossier César Azpilicueta. Un accord existerait déjà avec Chelsea pour son transfert.

Paredes à la Juve

La Juventus Turin met la pression sur les dirigeants parisiens pour Leandro Paredes d'après Tuttosport. L’Argentin aurait déjà échangé avec Di Maria pour prendre la température. Le club de la capitale réclamerait 20 M€ pour son joueur sous contrat jusqu’en 2023.