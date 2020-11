Everton : Carlo Ancelotti veut frapper un nouveau gros coup au Real Madrid

La saison a plutôt bien commencé par Everton, qui pointe en tête de la Premier League aux côtés de son voisin et rival, Liverpool. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, les Toffees cartonnent. Il faut dire que cet été, les Liverpuldiens ont frappé de jolis coups. Ils ont notamment attiré l'international colombien James Rodriguez pour la somme faramineuse de... 0€ !

Une expérience concluante, puisque le Cafetero brille en Premier League, avec 3 buts et 3 passes décisives en 6 rencontres de championnat anglais. Des prestations qui ne passent pas inaperçues à Madrid, où le tacticien italien veut visiblement continuer de faire ses courses si on se fie aux informations du Daily Mirror. Le média anglais explique que maintenant, l'ancien coach du PSG veut attirer Isco.

Une vente ferait du bien au Real Madrid

Conscient des difficultés que traverse l'Andalou actuellement, avec un rôle anecdotique sous les ordres de Zinedine Zidane, l'ancien entraîneur madrilène veut donc compter sur un de ses anciens protégés. Les plans du principal concerné ne passent pas forcément par un départ cet hiver, mais si la situation n'évolue pas, il serait prêt à quitter la capitale espagnole dès l'été prochain.

Il ne s'agira là en revanche pas d'une opération à 0€, d'autant plus que de son côté, AS précise que le Real Madrid pourrait profiter de cet intérêt et d'un éventuel transfert pour financer, en partie, l'arrivée de Kylian Mbappé. Une vente d'Isco ne serait donc pas forcément vue d'un mauvais œil par les dirigeants merengues, qui ont prévu de sortir le chéquier dès le mois de juin. Affaire à suivre...