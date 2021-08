Super League : 9 des 12 clubs frondeurs réintègrent l'ECA

L'ECA (Association européenne des clubs) a annoncé ce lundi avoir officiellement accepté de réintégrer 9 des 12 clubs fondateurs de la très controversée Super League. L'AC Milan, Arsenal, Chelsea, l'Atlético de Madrid, l'Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham, qui avaient tous rapidement décidé de faire machine-arrière au sujet de la ligue fermée qu'ils souhaitaient lancer, avaient demandé à revenir au sein de l'ECA après avoir annoncé leur départ.

«Le conseil d'administration de la CEA accepte les demandes des clubs de conserver leur adhésion, achevant la réintégration des clubs dans le football européen. Cette décision du conseil d'administration de l’ECA marque la fin d'un épisode regrettable et turbulent pour le football européen et s'inscrit dans l'objectif inlassable de l’ECA de renforcer l'unité dans le football européen», précise notamment le communiqué publié par l'ECA ce lundi. Le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que la Juventus n'ont de leur côté pas abandonné l'idée d'aller au bout de ce projet de Super League.

