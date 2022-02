OL : Tanguy Ndombélé ne ferme pas la porte au PSG !

Entré en jeu à la place de Thiago Mendes, samedi soir à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 1, Tanguy Ndombélé n'a, certes, pas pu empêcher la défaite de l'OL sur la pelouse de l'AS Monaco (0-2). Une première apparition relativement terne et discrète sous le maillot lyonnais mais qui peut facilement s'expliquer par le besoin de l'international français de retrouver progressivement le rythme et l'intensité de la compétition, lui qui n'entrait plus dans les plans d'Antonio Conte du côté des Spurs (9 apparitions depuis le début de la saison).

Conscient de sa situation sportive compromise au sein du club londonien, le milieu de terrain de 25 ans a donc fait le choix d'un retour dans le Rhône à quelques heures de la fin du mercato hivernal. Un choix inattendu que le principal intéressé ne regrette cependant pas. « J'avais besoin de sentir autre chose. Il me fallait de l'oxygène. A Tottenham, j'allais rester à la cave. Venir à Lyon c'est un risque, je suis parti par la grande porte ici. Si tu te loupes, c'est ça que les gens vont retenir. Mais à ce moment-là de ma carrière, c'est le meilleur choix pour moi ! Aujourd'hui mon objectif c'est de reprendre goût au foot. Quand tu ne joues pas beaucoup, quand tu n'apprécies pas le jeu qu'il y a, tu perds goût au football », a ainsi expliqué Ndombélé dans un entretien accordé à Telefoot ce dimanche.

Tanguy Ndombélé ne dit pas non au PSG !

Passé par le club rhodanien entre 2017 et 2019, le natif de Longjumeau s'apprête donc à apporter son impact physique et sa détermination dans l'entrejeu du collectif dirigé par Peter Bosz. Un apport de taille pour une formation lyonnaise qui voit le top 4 s'éloigner un peu plus depuis la défaite concédée face aux Asémistes. Un renfort, par ailleurs, inespéré au regard de ce que le marché des transferts semblait réserver à Ndombélé... Car avant de poser avec le maillot des Gones, celui qui compte 7 sélections en équipe de France était largement pressenti du côté de la capitale française. Un intérêt du PSG que l'ancien Amiénois n'a d'ailleurs pas contredit, allant même jusqu'à évoquer la possibilité d'un avenir sous les couleurs parisiennes.

« J'étais associé à Paris, il y a eu des discussions. Entre les discussions et l'acte, il y a du chemin. C'était compliqué pour un échange. Il me l'ont fait comprendre au bout d'un moment. J'ai écouté et je respecte leur décision. Je ne pouvais pas faire autrement. Peut-être que je ne devais pas y aller, que c'est le destin. Après, peut-être à l'avenir, un jour, je ne sais pas. Aujourd'hui je suis revenu à Lyon et je suis très content d'être là », a ainsi assuré Ndombélé. De nouvelles déclarations qui ne devraient pas échapper aux dirigeants du PSG. Reste désormais à savoir si le board parisien sera toujours enclin à récupérer le milieu des Spurs, sous contrat jusqu'en juin 2025, lors de la prochaine fenêtre estivale...