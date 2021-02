OM : Nasser Larguet loue le travail de Bamba Dieng

Habitué à jouer en National 2 avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng a vécu un réveil éveillé ce mercredi au Stade de l’Abbé-Deschamps. Entré en jeu à la 81e minute à la place de Valère Germain, l'attaquant de 20 ans a marqué le second but phocéen dans le temps additionnel (90e+2, victoire 2-0). Interrogé sur le jeune homme après la rencontre, Nasser Larguet en a dit le plus grand bien.

Ça fait peu de temps qu'il s'entraîne avec nous et j'ai trouvé qu'avec la dernière séance hier, il a été performant. Sur des jeux réduits, il a marqué pas mal de buts. Il est très présent dans les 16 mètres 50, là où ça nous fait défaut, a déclaré l'entraîneur intérimaire dans des propos rapportés par Maritima.