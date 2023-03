CdF, OM : le mea culpa de Pau López

13 ans que les supporters de l’OM trépignent d’impatience de voir leur club soulever un trophée. Et visiblement, il faudra encore patienter au moins une saison. Battu hier à la surprise générale par Annecy au Vélodrome (2-2, 6-7 tab), dans un 1/4 de finale de Coupe de France riche en rebondissements, le club phocéen a certainement vu son ultime espoir de trophée s’envoler, quatre jours après la lourde défaite subie face au PSG en Ligue 1 (0-3). Interrogé hier soir après l’élimination de l’OM, Pau López a fait son mea culpa.

«On ne peut pas dire que c’est physique, c’est plus une question mentale. Quand tu ne joues pas à 100%… Eux ils ont fait un match de fou, ils ont couru beaucoup plus que nous, a déploré l’ancien gardien de l’AS Rome. C’est difficile de trouver une explication. Je peux seulement dire que je suis désolé pour ce qu’on a fait aujourd’hui. Les fans ne méritaient pas ce qu’on a vu sur le terrain. Tout le monde voulait cette Coupe de France, mais après un match comme ça, on ne mérite pas de gagner la Coupe de France. C’est la vérité. Le football nous a donné ce qu’on a mérité. On est désolés pour tous les Marseillais, tous ceux qui sont venus au Vélodrome, tous ceux qui ont vu le match chez eux. Franchement, désolé.» Désormais, l’OM devra trouver les ressources pour sécuriser sa deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Et ça commencera dès dimanche en Bretagne, face à Rennes (20h45).

