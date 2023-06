Son avenir, son altercation avec Leroy Sané : Sadio Mané lâche ses vérités

La suite après cette publicité

Robert Lewandowski parti au FC Barcelone, le Bayern Munich a tenté de remplacer le Polonais par Sadio Mané. Les Bavarois ont versé à Liverpool 41 M€ pour recruter leur nouvelle arme offensive. Un investissement jusqu’ici pas vraiment rentable. Mané n’est certes pas un pur numéro 9 comme Lewandowski, mais les attentes autour du Sénégalais étaient élevées.

Résultat : Mané a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives en 38 matches, toutes compétitions confondues. Pas de quoi mettre le public de l’Allianz Arena début. Ajoutez à cela une altercation avec Leroy Sané en Ligue des Champions et vous obtenez un cocktail détonnant. Annoncé sur le départ durant des semaines, l’ancien Red a finalement choisi de rester pour faire taire les critiques. Et pour la première fois, il est sorti du silence, dans des propos relayés par SPORT1.

Mané confirme qu’il reste

« Oui, si Dieu le veut. Si tout se passe bien, je reviendrai au Bayern. J’aime les défis et le Bayern est un grand défi. C’est à moi de faire tout ce qu’il faut pour relever ce défi. C’était une saison très compliquée, ça arrive. Ce n’était pas une surprise, je m’attendais à ce que ce soit un peu compliqué. C’est normal », a-t-il confié, avant de revenir sur l’altercation qu’il eut avec Leroy Sané lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City.

« Quelque chose comme ça peut arriver. C’est arrivé. Nous avons pu résoudre ce petit problème. Parfois, c’est bien de résoudre les problèmes, mais peut-être pas de cette façon. C’est derrière nous maintenant. On va essayer de se battre ensemble pour que le club atteigne ses objectifs la saison prochaine. » Mané a tourné la page après cette saison 2022/2023 compliquée. Place maintenant au chapitre de la reconquête.