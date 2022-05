Man City : le père de Ruben Dias a assommé Noel Gallagher

Noel Gallagher, le célèbre chanteur du groupe Oasis a vécu une fin d’après-midi compliquée à l’Etihad Stadium dimanche. Interviewé par talkSPORT ce lundi, le chanteur anglais qui est un grand fan de Manchester City, a raconté avoir été blessé au visage par un coup de tête involontaire du père de Ruben Dias alors que les deux hommes célébraient le troisième but des Sky Blues face à Aston Villa (3-2), celui qui a offert son huitième titre de champion d'Angleterre au club mancunien. Dans l’euphorie collective, le père du défenseur portugais a assommé l’Anglais de 54 ans qui a dû être transporté à l’hôpital pour être recousu.

La suite après cette publicité

«Au stade, c'était fou, sur le troisième but il y a un chaos absolu. La famille de Rúben Dias était assise un peu plus haut. Je me suis retourné en sautant comme un idiot, je porte mon fils comme le trophée de la Premier League, tout le monde le soulève. Et quand je me retourne, le père de Ruben Dias me donne un coup de tête, je suis par terre, couvert de sang. Ils m'ont emmené à l'hôpital dans une ambulance. Ils ont mis sutures sur ma lèvre et mes yeux sont noirs. On dirait qu'ils m'ont cassé la tête. Le père de Dias ? C'est un grand homme, il ressemble à un ours. Il m'a presque cassé les dents... Dans le vestiaire j'ai retrouvé Guardiola, il m’a demandé ce qui s'était passé et je lui ai dit d'aller fêter son titre avec ses joueurs », a expliqué Noel Gallagher.