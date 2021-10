OM : Jorge Sampaoli s'est complètement trompé

Ce dimanche a été terrible pour les fans de l'Olympique de Marseille. Tôt ce dimanche, on a appris le décès de Bernard Tapie, grande figure du club marseillais dont il a été le propriétaire et le président durant les heures fastes du club. Les supporters ont d'ailleurs entamé leurs hommages juste avant la rencontre à Lille, à l'Orange Vélodrome, où Benoît Payan, le maire de la ville est venu se recueillir.

La suite après cette publicité

Mais il y avait bien un match ce jeudi pour la troupe de Jorge Sampaoli. Rien de facile puisque ce sont les champions de France en titre qui s'avançaient devant eux. Sans Payet, laissé au repos à Marseille suite à une contusion au mollet après un choc contre Galatasaray en ce milieu de semaine, El Pelado a été très inventif pour sa composition d'équipe.

Sampaoli peu inspiré dans la composition de départ

Leonardo Balerdi faisait son retour dans l'équipe, il était associé à Saliba, Luan Peres et Duje Caleta-Car, sorti du placard. Le Brésilien était sur le couloir gauche, quand Pol Lirola occupait le droit. Devant, Gerson était là, comme Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier. Devant Cengiz Ünder et Bamba Dieng étaient alignés. Pas de Konrad de la Fuente, pas d'Harit, pas de Boubacar Kamara et encore moins d'Arkadiusz Milik, tous trois sur le banc des remplaçants.

Très vite on a compris que le flanc gauche, composé de DCC et de Peres, allait souffrir. C'est d'ailleurs de ce côté qu'est intervenu le premier but marqué par Lille. Sans idée, sans rythme, l'OM n'y arrivait pas et c'est en partie dû à la composition de départ. À la pause, l'Argentin changeait les choses. Exit Bamba Dieng et Caleta-Car et bonjour Kamara et Milik. Pol Lirola basculant ainsi sur le flanc gauche de la défense.

Une trêve qui arrive au bon moment

Ce fût un tout petit peu mieux, mais encore insuffisant. L'OM a eu quelques rares occasions, mais pas franchement dangereuses. En contre, Lille restait d'ailleurs menaçant et il n'en fallait que peu pour que Jonathan David ne s'offre un doublé. L'entrée d'Harit a été catastrophique et a résumé assez bien toutes les tentatives de Sampaoli ce dimanche : vaines et peu inspirées.

Pourtant, en conférence de presse, Jorge Sampaoli a soutenu que les siens avaient globalement contrôlé la rencontre : « on a quand même dominé le jeu. Par contre on a eu beaucoup de perte de balles. On savait que Lille attendait qu'on perde le ballon pour jouer en contre et c'est ce qui s'est passé. On n'a pas pu contrôler le match qu'on a voulu faire ». Après une semaine avec deux défaites et un nul, la trêve arrive à point nommé. Sampaoli va avoir deux semaines pour remettre la tête des siens à l'endroit.