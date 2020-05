Encore une recrue pour le PFC !

Et de trois ! Le Paris FC vient d’officialiser sa troisième recrue de la journée. Après Youssoupha N’Diaye (22 ans) et Gaëtan Belaud (33 ans), c’est Morgan Guilavogui (22 ans) qui rejoint la capitale en provenance du Sporting Club de Toulon (National). Cette saison, le frère de l’ancien Stéphanois Josuha Guilavogui a inscrit trois réalisations en dix-sept rencontres de championnat.

Après avoir paraphé un contrat de trois ans, l'intéressé a déclaré : «C’est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel. C’était un rêve depuis tout petit. Je suis très heureux de rejoindre le Paris FC, un club ambitieux avec un projet qui me correspond et qui fait confiance aux jeunes. J’espère apporter ma générosité, ma bonne humeur, mon envie mais également mon altruisme car j’aime faire jouer les autres. Idriss Ech-Chergui ? Il m’a bien conseillé, présenté le club et expliqué les investissements réalisés pour améliorer les infrastructures.»