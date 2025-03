L’AC Milan blinde Tijjani Reijnders

Joueur de l’AC Milan depuis 2023, Tijjani Reijnders (26 ans) est devenu un élément incontournable de la formation lombarde. Et les Rossoneri n’ont pas hésité à s’activer en coulisses pour prolonger son contrat qui courait jusqu’en 2028.

«L’AC Milan est heureux d’annoncer qu’il a renouvelé le contrat de Tijjani Reijnders jusqu’au 30 juin 2030. Tijjani est à l’AC Milan depuis l’été 2023, et avec son dynamisme et sa qualité, il est le cœur battant du milieu de terrain milanais. Après 90 apparitions et 16 buts à ce jour, le Néerlandais continuera à porter le maillot des Rossoneri», indique le communiqué.