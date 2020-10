Accord trouvé entre Manchester United et Edinson Cavani !

Et non, ça ne sera finalement pas l'Atlético de Madrid pour Edinson Cavani. Ce matin, la presse espagnole assurait que l'attaquant avait revu ses exigences financières à la baisse pour rejoindre les Colchoneros d'un certain Luis Suarez, son compère depuis plus de dix ans en équipe nationale. Seulement, Manchester United n'avait pas encore dit son dernier mot et, visiblement, c'est bien le club anglais qui va parvenir à ses fins avec l'ancien Parisien.

Selon les informations de ESPN, un accord a été trouvé ce samedi après-midi entre la direction des Red Devils et les représentants de l'attaquant, notamment son demi-frère qui est aussi son agent. L'accord porte sur un contrat de deux saisons mais aucun montant sur le salaire n'a filtré pour le moment. Et alors que le mercato ferme ses portes lundi soir, le joueur devrait passer sa visite médicale à Paris demain matin pour une annonce officielle ce dimanche ou lundi.

Cavani devrait retrouver le PSG avec le maillot de MU

Cela ressemble à la fin d'un très long feuilleton pour celui qui réclamait 10 M€ de salaire par saison. Cela avait de quoi refroidir pas mal de monde. En fin de contrat avec le PSG, l'attaquant de 33 ans avait refusé de prolonger pour disputer le Final 8, de peur de se blesser ce qui l'aurait handicapé dans la recherche d'un nouveau club. Avant de tomber d'accord avec Manchester United, Cavani et son entourage ont sondé à peu près toutes les grandes écuries européennes. Il y a même eu Boca Juniors.

La rumeur d'un retour au PSG, qui cherche toujours un attaquant, a aussi fait son chemin mais il a surtout été proche de Benfica. Tout était réglé avec la formation portugaise avant que celle-ci ne se rétracte au dernier moment pour avoir dépassé ses limites autorisées. Manchester United avait été sondé une première fois avant de voir les noms du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Inter, de la Juventus et enfin de l'Atlético de Madrid défiler. Non, c'est bien en Angleterre qu'on reverra Cavani. D'un coup, la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et MU le 20 octobre prochain revêt une saveur toute supplémentaire.