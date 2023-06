Équipe de France : Eduardo Camavinga grand gagnant du rassemblement ?

La suite après cette publicité

Réussite collective, cette ultime trêve internationale avant les vacances a également donné lieu à quelques satisfactions individuelles. Outre Kylian Mbappé, désormais à la tête de 40 réalisations en 70 sélections sous le maillot tricolore, Eduardo Camavinga (20 ans) s’est lui aussi montré à son avantage. Déjà très remuant au Portugal face à Gibraltar (3-0) vendredi, le milieu de terrain du Real Madrid a réalisé une prestation encore plus complète, lundi soir, face aux champions d’Europe 2004. En travailleur de l’ombre, le natif de Cabinda, positionné dans l’entrejeu du 4-3-3 dessiné par Didier Deschamps, a par ailleurs souvent cherché à se démarquer dans les intervalles, tout en amenant une percussion certaine.

«On voit qu’il prend du plaisir au milieu, mais je l’ai trouvé aussi très bon comme latéral gauche avec le Real, car il est très solide. Mais, au milieu, il est propre, il est capable de faire des différences, de casser des lignes. C’est vraiment un milieu très intéressant dans l’aspect offensif, sur son aspect aussi maturité, qualité technique, car il est capable d’être simple, de bien relancer», confiait à ce titre Claude Puel dans des propos relayés par L’Équipe. Crédité d’un 7 par notre rédaction, Camavinga a ainsi prouvé qu’il pouvait s’installer durablement au sein du milieu de terrain français.

Une activité remarquée, un poste retrouvé !

Après 87% de duels remportés et 6 ballons récupérés face à Gibraltar, le numéro 12 des Merengues a gagné 8 duels face aux hommes de Gustavo Poyet. Le plus haut total des Bleus. Précis dans ses transmissions, généreux dans l’effort et globalement plus rayonnant que son compère Aurélien Tchouaméni, l’international français sort ainsi comme l’un des grands gagnants de ce rassemblement du mois de juin. Présent sur TF1 au coup de sifflet final, l’intéressé se réjouissait, à ce titre, de la courte mais précieuse victoire (1-0) des siens. «C’était le plus important, on avait à cœur de faire le carton plein, on est heureux d’avoir gagné pour nos supporters. On avait à cœur de gagner tous nos matches, on est des compétiteurs, on voulait ramener les 3 points car on veut se qualifier pour le prochain Euro. La Grèce est une équipe compliquée, on le savait, on a gagné, on n’a pas pris de buts c’est le plus important».

Avec ce quatrième clean sheets en autant de rencontres dans le groupe B des qualifications à l’Euro 2024, les Bleus poursuivent ainsi leur marche en avant et peuvent s’appuyer sur l’ancien Rennais, satisfait de retrouver son véritable poste. «Milieu de terrain ? C’est mon poste, je joue à ce poste depuis très très longtemps. J’ai à cœur de donner mon maximum à chaque match pour l’équipe de France et aujourd’hui je suis très content de l’avoir fait. Maintenant c’est parti, ce sont les vacances, direct», avouait celui qui est souvent utilisé comme latéral gauche sous les ordres de Carlo Ancelotti. Une chose est sûre, avant de retrouver l’Irlande le 7 septembre prochain pour la 5e journée de ces éliminatoires, Eduardo Camavinga a marqué de précieux points sous la tunique tricolore et c’est avec le sentiment du devoir accompli qu’il peut désormais partir se ressourcer.