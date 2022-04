OM : les mots forts de Steve Mandanda sur la concurrence avec Pau Lopez

La classe à l'état pur. Ce dimanche, au stade Auguste-Delaune, l'Olympique de Marseille a récolté trois nouveaux points extrêmement importants dans la course à la Ligue des champions en Ligue 1 en allant s'imposer contre le Stade de Reims (1-0). L'occasion, pour Steve Mandanda, de relancer l'éternel débat de cette étrange saison 2021-2022 concernant les gardiens olympiens et le poste de numéro 1.

L'international français de 37 ans, qui n'a disputé que 6 matchs de championnat cette année, a gardé sa cage inviolée pour la troisième fois consécutive en L1, après Mets (0-0, le 7 novembre) et Montpellier (2-0, le 10 avril). Déjà décisif en Grèce contre le PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence, Steve Mandanda, crédité d'un 6 dans nos colonnes, a encore une fois prouvé qu'il avait toujours le niveau pour performer en maintenant les Marseillais dans le match, quelques minutes avant le but de la victoire signé Gerson, alors que le score était de 0-0.

« Ce n'est pas simple »

Présent au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre, le champion du monde 2018 a évoqué sans détour son sentiment au regard de sa situation personnelle délicate avec l'OM. « C'est comme ça, c'est le foot. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe différemment. Je prends les matchs comme ils sont, je donne le meilleur de moi-même, et je profite des moments comme ça. Si j'étais surpris de jouer contre Montpellier ? Je connais ma situation cette saison. Je m'entraîne tous les jours pour être performant quand on fait appel à moi. »

Et l'ancien portier de Crystal Palace de conclure. « Ce n'est pas simple, mais je joue au foot, dans un grand club, je suis content d'être là, on enchaîne les victoires, et on verra à la fin de la saison. Il faut garder à l'esprit que le plus important reste l'équipe et le club. Le coach prend une décision, l'équipe tourne bien. Pau (Lopez) a été performant, régulier et décisif. Personnellement ce n'est pas simple mais je mets l'équipe et le club au-dessus de moi. » Un discours honnête qui ne devrait faire que renforcer l'image de Steve Mandanda auprès de ses supporters. En attendant de savoir qui gardera les cages phocéennes jeudi, sur la pelouse du Feyenoord, en demi-finale de C4.