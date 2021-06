La presse espagnole sous le choc du départ de Sergio Ramos du Real Madrid, le Royaume-Uni célèbre le retour au sommet de Gareth Bale

La suite après cette publicité

Une légende s'en va

Voilà, c'est fini. Seize ans après son arrivée au Real Madrid, Sergio Ramos a décidé de fermer ce chapitre de son histoire personnelle. Hier, le Real a annoncé dans un communiqué que son défenseur central ne prolongerait pas son contrat avec le club merengue. Et qu'il partirait donc libre au 30 juin. Une conférence de presse est organisée tout à l'heure (12h30) pour ses adieux. C'est un véritable tremblement de terre qui s'est abattu sur l'Espagne hier soir. Et cela se ressent dans les unes espagnoles du jour. «Une légende s'en va», titre en chœur Marca et As ce jeudi. Les deux quotidiens madrilènes font le bilan du défenseur central au Real : 671 matches, 101 buts, 22 trophées, dont 4 Ligues des champions. Tout simplement colossal.

Le Royaume-Uni salue le retour en grâce de Bale

Il est de retour ! Gareth Bale, après une saison morose du côté de Tottenham, semble transcendé par cet Euro 2020. Hier, lors de la victoire du Pays de Galles contre la Turquie (2-0), le milieu offensif a régalé et mené son pays vers la victoire. Grâce notamment à deux passes décisives. Il aurait pu avoir encore un peu plus d'impact sur le succès des siens, s'il avait réussi son penalty aux alentours de l'heure de jeu. Mais cette nouvelle bonne prestation de la star galloise ravit les journaux du Royaume-Uni. «Bale inspire un Pays de Galles héroïque», titre par exemple The Independent. «Bale rebondit et mène la charge du Pays de Galles», écrit de son côté The Guardian. Enfin, pour le supplément du Daily Mail, The Verdict, Bale est tout simplement «sorti de prison» lors de ce début d'Euro. Un titre so British !

Turcs et Suisses au bord du gouffre

La Turquie et la Suisse sont au bord de l'élimination dans le groupe A. Les Turcs ont été battus à Bakou hier (0-2) par le Pays de Galles alors que les Suisses se sont fait fesser par l'Italie à Rome (0-3). Les deux équipes ont respectivement 0 et 1 point dans cette poule et leur confrontation dimanche ressemblera à un match à la vie à la mort. La presse dans les deux pays en est bien consciente. Fotomaç par exemple titre, c'est «une nouvelle déception» pour la Turquie, en une de son édition du jour. 20 Minutes, en Suisse, de son côté, écrit que «ça ne fonctionne pas pour la Nati» durant ce championnat d'Europe. Deux déceptions en effet.