FC Barcelone : les mots de Xavi après sa première réussie contre l'Espanyol

Une première satisfaisante après une prestation perfectible mais réussie. Voilà comment l'on pourrait résumer les premiers pas de Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur du FC Barcelone après le court succès des Blaugranas face au rival catalan, l'Espanyol Barcelone (1-0), dans le cadre de la 14ème journée de Liga. L'ancien milieu de terrain emblématique du Barça était en tout cas extrêmement attendu pour sa première sortie dans son nouveau costume du côté du Camp Nou.

La suite après cette publicité

Si les Culés ont manqué de précision dans le dernier geste, ils ont assuré l'essentiel en retrouvant le chemin de la victoire, eux qui restaient sur 4 rencontres sans le moindre succès dans le championnat espagnol. Surtout, les joueurs de Xavi ont su conserver la cage de Marc-André ter Stegen inviolée, et ce, pour la première fois depuis le 26 septembre dernier (3-0, contre Levante).

Xavi sait que le chemin reste encore long

Les supporters du FCB ayant assisté au succès des leurs dans ce Derbi barcelonés ont pu apercevoir plusieurs signaux positifs, de quoi apaiser leur douleur actuelle et laisser entrevoir de bonnes choses pour la suite de l'ère Xavi. Présent en conférence de presse à l'issue de la rencontre, le principal protagoniste mesure tout le chemin qui lui reste à parcourir pour remettre les Blaugranas sur de bons rails.

« L'Espanyol nous a rendu la tâche très difficile au cours des 15 dernières minutes. C'était un très bon match pour l'équipe, mais évidemment nous devons beaucoup nous améliorer. Nous devons nous améliorer, être patients, jouer dans le camp adverse, proposer du jeu long aussi... Nous avons parfois manqué de vigilance, mais cela vient plus de la qualité de l'adversaire qu'une déficience de notre part. Des problèmes sur le plan physique ? Non, je ne pense pas, je pense que le problème est d'ordre footballistique avant tout. Dans le football moderne, c'est difficile de générer des occasions. Nous devons être plus efficaces dans la préparation des actions, » a ainsi décrypté le technicien catalan. Prochaine échéance pour le FC Barcelone version Xavi, la réception de Benfica mardi au Camp Nou en Ligue des champions...