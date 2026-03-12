Chelsea : la sortie forte de Rosenior sur ses gardiens après la boulette de Jørgensen

Robert Sánchez, Filip Jørgensen, Teddy Sharman-Lowe, Gabriel Slonina, Mike Pender (en prêt)… On ne compte plus la longue liste des gardiens de but recrutés par Chelsea ces dernières années. On pourrait aussi penser à Djordje Petrovic ou encore Lucas Bergström, aujourd’hui partis du club. Alors que Sánchez avait dégoûté les Parisiens à la Coupe du Monde des clubs, Liam Rosenior a décidé de titulariser Jørgensen face au PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Si le Danois est apparu serein balle au pied pendant la majorité du match, il a finalement réalisé une erreur qui a coûté cher à 2-2 en perdant la balle offrant le troisième but à Vitinha.

En conférence de presse, l’entraîneur anglais a refusé d’incriminer son joueur, préférant porter le fardeau de la faute sur ses épaules. «J’ai besoin qu’on reste calme dans les moments où on a des problèmes. C’est mon problème, ce n’est pas l’équipe qu’il faut incriminer. Il faut rester calme dans les moments compliqués, et c’est ça qui ne s’est pas produit ce soir (mercredi). C’est pour ça que je ne vais pas parler de joueurs en particulier», a ainsi botté en touche l’ancien coach de Strasbourg. Voilà qui donnerait des idées à Igor Tudor à Tottenham…