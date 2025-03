OM : Jérôme Rothen ne valide pas la punition de Roberto De Zerbi

Battu à Reims (1-3), l’Olympique de Marseille a vécu un sale week-end. le club phocéen a perdu sa deuxième du classement de Ligue 1 (au profit de l’AS Monaco) et Roberto De Zerbi a décidé de punir ses joueurs. En rentrant dans la cité phocéenne, les Olympiens n’ont pas été autorisés à rentrer chez eux et ont dû passer la nuit à al Commanderie. De plus, leurs deux jours de repos accordés ont été annulés par l’Italien. Une sanction que n’approuve pas Jérôme Rothen.

« Marseille est dans le vrai au début du match. Ils ont le ballon, ils peuvent marquer deux buts. Sur la première demi-heure, ce n’est pas un problème mental. Après, c’est tactique. Tu concèdes l’ouverture du score sur une heure et derrière c’est le trou noir. (…) Quand t’es entraîneur, tu dois dynamiser ton groupe, anticiper. Quand tu t’appelles De Zerbi, si t’es payé aussi cher et si t’as une expérience aussi importante, tu t’attends à ce qu’il soit un peu magicien dans sa façon de fonctionner et qu’il anticipe. (…) Tu crois que c’est la solution (de dormir à la Commanderie, ndlr) ? Quand tu es joueur, bien sûr que ça te casse la tête, mais tu n’attends pas, comme un petit gamin à l’école, qu’on te tape sur les doigts. il y a une façon d’expliquer les choses. Apporte autre chose, essaye de révolutionner un peu le truc. Tu t’appelles De Zerbi », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.